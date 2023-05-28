الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: ريال مدريد يدرس ضم فيرمينو في الصيف

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

يكثر الحديث حاليًا حول مستقبل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وأعلن ليفربول رحيل روبرتو فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع روبرتو فيرمينو في الصيف

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع روبرتو فيرمينو في الصيف المقبل.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن هناك محادثات داخلية بين المسئولين بشأن الحصول على خدمات فيرمينو في صفقة انتقال حر بالمجان.

 

وأكد الصحفي عبر حسابه على "تويتر"، أنه لا توجد أي عروض أو مفاوضات رسمية تم إجرائها مع فيرمينو حتى الآن.

وأشار الصحفي "فابريزيو رومانو"، أن فيرمينو أصبح مطروحًا بقوة على طاولة صفقات ريال مدريد، كواحد من ضمن أربع أو خمس أسماء للاعبين مهاجمين آخرين ضمن القائمة المُراد التعاقد معهم في الصيف.

يأتي ذلك في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم قوي، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الموسم الجديد، ويكون بديلًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أصبح يتعرّض للكثير من الإصابات والإجهاد من المباريات.

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