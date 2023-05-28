الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تقبيل مجدى يعقوب يد إليسا فى حفل خيرى (صور)

مجدي يعقوب وإليسا
مجدي يعقوب وإليسا

انتشرت خلال الساعات الماضية صور للسير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وهو يُقبّل يد النجمة اللبنانية إليسا في إحدى الحفلات، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مجدى يعقوب يُقبّل يد إليسا

الصور المنتشرة من حفل خيري أقامته مؤسسة مجدي يعقوب، خلال الساعات الماضية، وحرصت النجمة اللبنانية إليسا على القدوم إلى مصر خصيصا للمشاركة فيه متبرعة بأجرها وبمشاركتها.

وخلال الحفل تحدثت إليسا بشكل مميز عن مجدي يعقوب وخدماته وأعماله الخيرية، قائلة: "أحترم جدا المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس.. وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية".

وبادلها السير مجدي يعقوب الشعور الطيب بتقبيل يدها، وهو ما تفاعل معه كل الحضور وصفق بشدة، مما اعتبره البعض أنه من المشاعر النبيلة للسير مجدي يعقوب وردا منه على كلمات إليسا الرقيقة تجاهه وتجاه مصر والتي دائما ما تبديها.

لسير مجدي يعقوب مجدى يعقوب مجدي يعقوب جراح القلب العالمي النجمة اللبنانية إليسا إليسا مجدي يعقوب يقبل يد إليسا

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