شباب ورياضة شمال سيناء تؤكد توفير الدعم الكامل لشباب المحافظات الحدودية

أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب عبد الوهاب، توفير الدعم الكامل لشباب رواد المحافظات الحدودية في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية دعم الشباب واستثمار أفكارهم بشكل إيجابي في خدمة الوطن.

وقال المدير العام - خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء - إن الشباب والرياضة تقدم العديد من الأنشطة الهامة لخدمة المجتمع، مشيرا إلى ترتيب الفعاليات ومناقشة خطة عمل الكيان خلال الأشهر القادمة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالتوعية الفكرية والثقافية ودعم الهوية الوطنية ووجود برامج رياضية تحفيزية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والاهتمام بها.

من جانبه.. أكد رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية ومنسق الكيان بشمال سيناء الدكتور وليد فهمي، أهمية التعاون من أجل خدمة الوطن والوصول لكافة القرى الأكثر احتياجا، والعمل على تحقيق عمل حقيقى ملموس لخدمة جميع شباب محافظة شمال سيناء.

يذكر أن كيان رواد شباب المحافظات الحدودية تم تفعيله ككيان مصري وطني يهدف للتنمية وتطوير المجتمع في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة، وتم اعتماده ككيان تابع للشباب والرياضة، ويضم شباب المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومرسى مطروح).