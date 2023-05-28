الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شباب ورياضة شمال سيناء تؤكد توفير الدعم الكامل لشباب المحافظات الحدودية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب عبد الوهاب، توفير الدعم الكامل لشباب رواد المحافظات الحدودية في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية دعم الشباب واستثمار أفكارهم بشكل إيجابي في خدمة الوطن.

وقال المدير العام - خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء - إن الشباب والرياضة تقدم العديد من الأنشطة الهامة لخدمة المجتمع، مشيرا إلى ترتيب الفعاليات ومناقشة خطة عمل الكيان خلال الأشهر القادمة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالتوعية الفكرية والثقافية ودعم الهوية الوطنية ووجود برامج رياضية تحفيزية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والاهتمام بها.

من جانبه.. أكد رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية ومنسق الكيان بشمال سيناء الدكتور وليد فهمي، أهمية التعاون من أجل خدمة الوطن والوصول لكافة القرى الأكثر احتياجا، والعمل على تحقيق عمل حقيقى ملموس لخدمة جميع شباب محافظة شمال سيناء.

يذكر أن كيان رواد شباب المحافظات الحدودية تم تفعيله ككيان مصري وطني يهدف للتنمية وتطوير المجتمع في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة، وتم اعتماده ككيان تابع للشباب والرياضة، ويضم شباب المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومرسى مطروح).

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي

الأكثر قراءة

طبيب يتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعى فى بنى سويف

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

الحبس 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والبلطجة فى صفط اللبن

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى