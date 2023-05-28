محمد محمود يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته في "شوجر دادي"

كشف الفنان محمد محمود، كواليس مشاركته في فيلم «شوجر دادي» الذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية من بطولة عدد كبير من النجوم.

ووصف محمد محمود الفيلم بأنه «خفيف على القلب»، مشيدا بمجهودات كل فريق العمل والجهة المنتجة، بالإضافة لجودة الرؤية البصرية والحالة السمعية، فالفيلم يمنح مساحات عالية لكل العناصر الأخرى، منها الديكور والمونتاج والملابس، إضافة إلى أنه يبرز المعالم السياحية والجمالية فى مصر وبالأخص فى سهل حشيش التى تقع فى جنوب مدينة الغردقة وتعتبر من أفخم المشاريع السياحية العملاقة على سواحل البحر الأحمر، وتتميز بأبرز المعالم السياحية التي تجذب ملايين السائحين في العالم، وذلك فى إطار تسليط الضوء على السياحة من خلال السينما المصرية.

وأضاف «محمود»: لـ «الدستور»: «أُعجبت بقصة الفيلم، فهى وجبة كوميدية دسمة ورائعة، ووافقت على المشاركة فورًا»، موضحا أنه يجسد دور مدير فندق فى سهل حشيش، ووالد مي الغيطى، والفيلم يجمع بين جيلين مختلفين ويناقش عدد من القضايا بطريقة خفيفة وكوميدية، وعلى الرغم من قلة مساحة الدور إلا أنه جذبنى كثيرا ووافقت عليه فور التواصل معى وقراءة القصة، خاصة أن دورى يعتمد على كوميديا الموقف بشكل كبير وأنا أعشق هذه المنطقة وأشعر أنها تكون ثقة كبيرة يمنحها لي المخرج.

كما أشاد «محمود» بتكرار التعاون مع المخرج محمود كريم، الذى يهتم بكل تفاصيل العمل وينجح فى أن يجعل فريق العمل عائلة متماسكة، كونه لدية خبرة كبيرة، وأثق فى أن كل من يذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم سيجده تجربة جديدة ومختلفة، معربًا عن فخره بمشاركة نخبة كبيرة من ألمع النجوم فى العمل وعلى رأسهم النجمة ليلى علوي التى تتعاون معها للمرة الأولى وفى الحقيقة هى نجمة متألقة ورائعة على المستوى الشخصي إنسانة جميلة تتمتع بخفة الظل وتعطى طاقة إيجابية لكل من حولها وكذلك على المستوى الفنى والمهنى بمشوارها المميز كما أنها ملتزمة جدا وتهتم بكل تفصيلة وتبذل مجهودا جبارا لخروج العمل كما يجب أن يكون، وكذلك الفنان القدير بيومى فؤاد فهو بمثابة أخ وصديق مقرب لي وتعاوننا كثيرا من قبل وأتمنى دوام المحبة والعشرة الطيبة بيننا، وكل الشباب الموهوب فى العمل أتمنى لهم كل التوفيق.