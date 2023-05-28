الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 348 متر مربع، وذلك في بداية أول يوم من المرحلة الثانية للموجة الـ21 والمستمرة حتى ١٦ يونيو، على أن تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من ٢٤ يونيو إلى ١٤ يوليو المقبل.

كما أعلن المحافظ عن إزالة 5 حالات بناء مخالف عبارة عن حالتين  لمحاولة صب أعمدة في مركز طنطا وحالة في مركز زفتى لمحاولة بناء حوائط حاملة إلى جانب حالتين في حي ثان المحلة الكبرى.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى 353 حالة إزالة للتعدي على أملاك الدولة بإجمالي 64545 متر مربع إلى جانب 113 حالة بناء مخالف.

كما أكد رحمي، أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فورًا مع تطبيق القانون بكل حزم، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ 21 والإبلاغ بها أولًا بأول.

الغربية تبدأ المرحلة الثانية الموجة لقاء بإزالة حالة تعدي الأراضي

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