الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1056 لتر زيت مجهول المصدر بطريق "أبو كبير - المناسترلي" بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة بحملة تفتيشية وأثناء سير الحملة على طريق ابو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لتر و24 جركن زيت سعة 5 لترات و96 جركن سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم (6973) جنح مركز ابو كبير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

وفى سياق متصل، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين بلبيس وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيره من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بأحد نقاط تجميع القمح بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة أو أي إيصالات تفيد قيام صاحبها بتوريد أي كمية من القمح لإحدي الشون أو الصوامع المعتمدة، حيث تم مصادرة الكميات المضبوطه ونقلها إلى شونة السلام ببلبيس والتي بلغت كميتها  220طن و 320كجم قمح محلي لموسم 2023م، على ذمة المحضر المحرر برقم 8448 لسنة 2023 جنح مركز بلبيس وجاري عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية إدارة تموين اتخاذ كافة الإجراءات اشتراطات اصحاب

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