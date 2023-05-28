كولر يختار قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.. ويحدد ملامح التشكيل

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الأحد عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق وتشهد عودة علي لطفي بعد شفائه من الإصابة بالخلفية والجنوب افريقي بيرسي تاو وعلي معلول وحسين الشحات بعد إراحتهم في لقاء طلائع الجيش بينما مازال موقف أيمن أشرف غامضا في الدخول ضمن حسابات المدير الفني.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني علي قبل إنطلاق المسائي من أجل الحديث عن أهمية مباراة سيراميكا وتحديد ملامح التشكيل تعتبرالمواجهة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مباراتي الوداد المغربي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا،والمقرر إقامتهما يومي 4 و11 يونيو القادم.

وطلب المدير الفني نسيان صفحة طلائع الجيش وأشاد بالروح العالية التي ظهر عليها بعض اللاعبين بعدما وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير لتقديمه في المباريات.

وشدد كولر على اللاعبين بعدم الإنشغال بملف النهائي الأفريقي والتركيز فقط علي مواصلة الإنتصارات المحلية من أجل الابتعاد بصدارة الدوري بعيداً عن اقرب المنافسين خاصة أنها ستكون دافع معنوي قبل مواجهة الوداد المغربي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب.

وأكمل: “لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير”.