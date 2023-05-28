الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بكسر القفل.. مسجلان خطر وراء سرقة محل خردة في الأميرية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة محل خردة بأسلوب كسر القفل، في الأميرية.


وضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامهما بسرقة محل خردة بأسلوب "كسر القفل" ، وبحوزتهما صاروخ كهربائى، ميزان بكافات حديدية ، موازين حديدية بالكيلو جرام، كتلة حديدية كبيرة، مقص حديدى "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة".

 

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الأميرية محل خردة سرقة مسجلين خطر ضبط

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