بكسر القفل.. مسجلان خطر وراء سرقة محل خردة في الأميرية

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة محل خردة بأسلوب كسر القفل، في الأميرية.



وضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامهما بسرقة محل خردة بأسلوب "كسر القفل" ، وبحوزتهما صاروخ كهربائى، ميزان بكافات حديدية ، موازين حديدية بالكيلو جرام، كتلة حديدية كبيرة، مقص حديدى "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة".

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.