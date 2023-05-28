الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين في حادث تصادم بالهرم

اسعاف
اسعاف

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بمنطقة المنصورية في الهرم، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنصورية في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبيّن أن سيارة ملاكي اصطدمت بعربة كارو.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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