ضبط نصّاب "فرص العمل الوهمية" في حدائق القبة

ألقت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، القبض على المتهم بالنصب على آخر بزعم توفير فرصة عمل فى حدائق القبة.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المواطنين من ذوي الهمم، بتضرره من شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي؛ لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يف بالاتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء أحد المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان، مبلغ مالى.

بمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بإحدى المستشفيات بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.