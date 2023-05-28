وكيل تعليم الغربية: جميع لجان الدبلومات التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، عدداً من لجان الدبلومات الفنية والتي تؤدي ثاني أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية، بإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد لجان مدرسة طنطا الفنية المتقدمة التجارية العسكرية المشتركة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

- التزام في جميع اللجان

وأكد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن ، أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الثانى ، مؤكداً على أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان في اليوم الثاني من الامتحان.

وأضاف "حسن" أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تتابع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية عبر الفيديوكونفرانس، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات في اليوم الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بوقت كاف، وسارت الأمور في شكلها الطبيعي.

جدير بالذكر، أنه نحو 33920 طالب وطالبة أدوا اليوم الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، مشيراً إلى متابعة محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والرئيسية بالمديرية لضمان حسن سير الامتحان بجميع اللجان.