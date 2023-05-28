الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية: جميع لجان الدبلومات التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، عدداً من لجان الدبلومات الفنية والتي تؤدي ثاني أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية، بإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد لجان مدرسة طنطا الفنية المتقدمة التجارية العسكرية المشتركة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

- التزام في جميع اللجان 

وأكد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن ، أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الثانى ، مؤكداً على أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان في اليوم الثاني من الامتحان. 
وأضاف "حسن" أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تتابع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية عبر الفيديوكونفرانس، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات في اليوم الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بوقت كاف، وسارت الأمور في شكلها الطبيعي.

جدير بالذكر، أنه نحو 33920 طالب وطالبة أدوا اليوم الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، مشيراً إلى متابعة محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى  لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والرئيسية بالمديرية لضمان حسن سير الامتحان بجميع اللجان.

وكيل تعليم الغربية جميع لجان الدبلومات التزمت بالضوابط والتعليمات

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

بالتعاون مع الأورمان.. "تضامن الغربية" تنظم مبادرة "شارك فى صك الأضحية 2023"

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم