الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقفية الخدمات للأقباط الأرثوذكس تنظم تدريبا للخدام بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطما

كنيسة
كنيسة

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية للأقباط الأرثوذكس، تدريبا لمجموعة من الخدام والخادمات علي أيام متوالية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطما وكنيسة الشهيد مار مينا بنجع التوي،  علي برامج بناء السلام المجتمعي، بحضور 80 خادما وخادمة.

 وتتكون برامج بناء السلام المجتمعي يتكون من وحدتين، أولاً مناهضة العنف ضد الطفولة، يسعي الي حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتمكن الأطفال من النمو في مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.

ثانياً مناهضة العنف ضد المرأة، ويهدف إلى النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أي تمييز قائم علي النوع الاجتماعي

يأتي ذلك في إطار الجهد المتبادل بين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، لتعزيز العمل التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكوين مجتمع قادر علي استثمار إمكاناته يقبل التنوع ويحترم الاختلاف متمتعا بالكرامة الإنسانية، ومن المقرر تدريب مجموعات أخر من الخدام خلال الأسابيع المقبلة.

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