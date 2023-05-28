حملات تفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية؛ للتأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى، وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

وشنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم، حملة للتفتيش والمرور على عدد 2 منشأة سياحية بالاشتراك مع مكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة بالمدينة ومستشارة رئيس المدينة للشئون القانونية ومديرة الإيرادات بالمدينة تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

ولاحظت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين، حيث أفاد عضو الطب البيطري بصلاحية اللحوم والأسماك والدواجن ومكتب العمل مخالفات عدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية الـ ٣% وعدم تسليم العامل نسخة من عقد العمل وعدم صرف البدل مادي للاجازات وعدم تشغيل نسبة ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما وجدت اللجنة قصورًا في بعض اشتراطات النظافة من قبل الصحة، كما قام الأمن الصناعي بعمل إنذارات لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة الصحية والمهنية، وأشارت اللجنة إلى سريان الترخيص للفندقين وترخيص المدير وسريان السجل البيئي باحدي الفندقين وجاري تجديده في الفندق الآخر.

وقامت اللجنة بالتنبيه والإنذار على استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة خلال ١٥ يومًا.

حملات تفتيشية على المنشآت السياحية

حملات تفتيشية على المنشآت السياحية