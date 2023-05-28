الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ورش للتحنيط وتماثيل نادرة".. وزيري يرصد تفاصيل كشف أثري جديد بسقارة (فيديو)

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كشف أثري جديد عبارة عن ورشتين تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة سقارة، وتضم الورشة الآدمية عدد من السرائر مائلة لنزول المياه بعد غسل الجسد عقب الوفاة، والأدوات التي استخدمها المصري القديم في فتح الجسد لخروج المعدة والكبد والرئتين، وبعض الأواني الجنوبية، والتي يطلق عليها أواني حفظ الأحشاء. 

 

وأوضح وزيري، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه خلال التحنيط كان يتم فتح جسد الميت وإخراج 4 أحشاء منه، ثم يضع كل واحد في إناء من أجل تحنيطهم ثم تحنيط الجسد ككل.

 

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه أثناء أعمال الحفاير وجدنا مقبرتين، واحدة ترجع للدولة القديمة منذ 4400 سنة، والأخرى مقبرة تعود للدولة الحديثة من الأسرة الـ 18.

 

وجدنا مومياوات في حالة أكثر من رائعة

 

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه داخل ورش التحنيط جرى العثور على مادة "القطران" والعصا التي كان يستخدمها المصري القديم، وذلك من أجل دهن الجلد، لتجنب الجو الخارجي وحمايته من التفاعلات الكيميائية، معقبًا: "وجدنا مومياوات في حالة أكثر من رائعة في الحفظ".

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