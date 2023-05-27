السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة في المنوفية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي خمسة مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المارة بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات  اللازمة حيال الواقعة. 

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد ورود بلاغ باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي خمسة مصابين، إصابات بالغة وذلك بسب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة ماره بقرية شنوان وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

 

وبالانتقال والفحص تبين لظباط مركز شرطة شبين الكوم، إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة المارة بقرية شنوان، تم نقلهم إلى المستشفى وتمكن الأهالى من انتشال الأهالى فور سقوط السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

اتخاذ كافة الإجراءات أحداث أحداث الواقعة الإجراءات اللازمة الخدمة الطبية اصابة خمس اشخاص

الأكثر قراءة

"ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى".. تفاصيل العثور على جثة مسن بمنزله بالمنوفية

مرتبات يونيو 2023.. تعرف على موعد الصرف والزيادة السنوية

"غازتك": تحويل نحو 30 سيارة يوميا للعمل بالغاز من خلال المركز المتنقل

غدًا.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة خطف طفل

بعد إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. الباز: لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتتصلح

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟