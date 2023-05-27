5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة في المنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي خمسة مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المارة بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد ورود بلاغ باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي خمسة مصابين، إصابات بالغة وذلك بسب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة ماره بقرية شنوان وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين لظباط مركز شرطة شبين الكوم، إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة المارة بقرية شنوان، تم نقلهم إلى المستشفى وتمكن الأهالى من انتشال الأهالى فور سقوط السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.