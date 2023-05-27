بعد إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. الباز: لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتتصلح

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قرر إحالة اتحاد المصارعة للنيابة بعد أزمة اللاعب أحمد بغدودة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اللاعب أحمد بغدودة ترك البلد وهرب، وهذا الموقف حدث مع 3 آخرين، متابعًا: "لازم يبقى في أسباب، وفي مقصر ولازم المقصر يتحاسب".

وأردف: "أتمنى إحالة المسئولين للتحقيق بشكل سريع وواضح، وتُعلن نتيجة التحقيق وألا يكون مجرد قرار لامتصاص غضب الناس، لأن مفيش عقاب يعني مفيش حاجة هتتصلح".

ولفت محمد الباز، إلى أنه يلتمس العذر للاعب أحمد بغدودة، ولكنه لا يوافقه على قراره ولا يباركه، منوهًا بأن الناس التي تبارك لمن يترك البلد ويمشي يجب أن تراجع نفسها.