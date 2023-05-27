السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. الباز: لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتتصلح

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قرر إحالة اتحاد المصارعة للنيابة بعد أزمة اللاعب أحمد بغدودة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اللاعب أحمد بغدودة ترك البلد وهرب، وهذا الموقف حدث مع 3 آخرين، متابعًا: "لازم يبقى في أسباب، وفي مقصر ولازم المقصر يتحاسب".

وأردف: "أتمنى إحالة المسئولين للتحقيق بشكل سريع وواضح، وتُعلن نتيجة التحقيق وألا يكون مجرد قرار لامتصاص غضب الناس، لأن مفيش عقاب يعني مفيش حاجة هتتصلح".

ولفت محمد الباز، إلى أنه يلتمس العذر للاعب أحمد بغدودة، ولكنه لا يوافقه على قراره ولا يباركه، منوهًا بأن الناس التي تبارك لمن يترك البلد ويمشي يجب أن تراجع نفسها.

محمد الباز وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اخر النهار أحمد بغدودة

الأكثر قراءة

"ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى".. تفاصيل العثور على جثة مسن بمنزله بالمنوفية

مرتبات يونيو 2023.. تعرف على موعد الصرف والزيادة السنوية

"غازتك": تحويل نحو 30 سيارة يوميا للعمل بالغاز من خلال المركز المتنقل

غدًا.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة خطف طفل

بعد إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. الباز: لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتتصلح

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟