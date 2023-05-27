السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينها صيانة الأسوار والبرج الرئيسي.. "الآثار" تتابع مشروع تطوير قلعة قايتباي بالإسكندرية

مشروع تطوير قلعة
مشروع تطوير قلعة قايتباي

أجرى العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على قطاع المشروعات، اليوم السبت، جولة بقلعة قايتباي الآثرية بالإسكندرية، رافقه بها محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمل مشروع ترميم شامل لقلعة قايتباي.

تأتي الزيارة استكمالاً لمشروع حماية القلعة وحاجز الأمواج والذي قارب على الانتهاء بنسبة إنجاز 98% والذي نفذته الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، والذي يحيط القلعة بطول 520 مترا.


مشروع ترميم قلعة قايتباي

يشمل مشروع ترميم القلعة صيانة جميع أحجار القلعة بالاسوار الخارجية والأسوار الداخلية والبرج الرئيسي بطوابقة الثلاثة، وسطح البرج الرئيسي بما فيه ساري العلم وترميم كافة الروابط الخشبية بالقلعة، وكافة العناصر الخشبية من أبواب وشبابيك وصيانة رخام بالطابق الارضي للقلعة، وعمل اللاند سكيب لصحن القلعة، وتنسيق الحدائق، كما يشمل التطوير الشامل لدورات مياه القلعة الخاصة بالرجال والسيدات.

كما يتضمن توفير عدد إضافي من اللوحات الإرشادية ومراجعة كافة أعمال الكهرباء وتوفير عدد إضافي من وحدات الإنارة، وتجهيز  ممرات  للسياحة الميسرة لتيسير الزيارة لذوي الهمم. وفي هذا الإطار تم توفير عدد 4 دورات مياه جاهزة للاستخدام بديلًا عن دورات مياه القلعة لحين الانتهاء من تطوير حمامات القلعة ويشمل المشروع وحدات الإنذار ضد الحريق.

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السياحة والآثار قايتباي الاثرية الإسكندرية ترميم شامل حماية القلعة

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