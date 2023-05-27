السيسى: نثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى فى التعامل مع أزمة السودان

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر للرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس المفوضية للتعامل مع الأزمة السودانية، ومنها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 الماضي، وأثمر تشكيل آلية لتضمين الأطراف الفاعلة ومنها مصر.

وأكد الرئيس السيسي أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار.