السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: نثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى فى التعامل مع أزمة السودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر للرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس المفوضية للتعامل مع الأزمة السودانية، ومنها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 الماضي، وأثمر تشكيل آلية لتضمين الأطراف الفاعلة ومنها مصر.

وأكد الرئيس السيسي أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار.

مواد متعلقة

اقتصادى: إشادة إفريقية بتجربة مصر فى إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصينية

أستاذ التمويل يكشف جهود الدولة في تشجيع المستثمرين

على الدين هلال: دعوة زيلينسكى لقمة جدة ذكاء فى إدارة العلاقات مع الدول الكبرى

"التموين" تعلن ضخ لحوم طازجة بـ 195 جنيها للكيلو

على الدين هلال: الصين وروسيا تعترفان بالجامعة العربية كمنصة للعرب لكن الغرب لا

علي الدين هلال: وقف الحرب هو الحل الأمثل بالنسبة لروسيا

وزيرة الهجرة: علاقة مصر بدول "الاتحاد الأوربي" قوية على جميع المستويات

محمد سالمان طايع يناقش أسرار كتاب «أفريقيا الجديدة» لجمال حمدان

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟