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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الظاهر

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، غدًا الأحد، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.

صدر القرار الدائرة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الـدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

غريب سالم غريب المتهم التاسع بأمر الإحالة ومحمود عصام عبد الحميد هاشم المتهم الأول بأمر الإحالة وعصام محمد محمد حسين المتهم السادس والعشرين بأمر الإحالة ومحمد رفعت عبد الباسط المتهم 102 بأمر الإحالة.

والجدير بالذكر أن المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمده خمس سنوات بتهمة التجمهر واستعراض القوه والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.

الدائرة الثالثة إرهاب المحاكم بدر احداث عنف الظاهر المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم أسلحة وذخائر

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