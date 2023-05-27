انتظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات القطاع الطبي بجامعة المنيا
أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم، جولة تفقدية لسير الامتحانات الإلكترونية في أول أيامها لكليات القطاع الطبي، والتي يؤديها طلاب البرنامج المتميز لكلية طب الأسنان، والمستوى الرابع لطلاب الصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي.
يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها خلال اسبقيتها الأولى، والتي تضمن من خلالها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.
ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور ياسر فتحي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة، ووكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.
وخلال الجولة، اطمئن رئيس الجامعة على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات.
وفي سياق متصل، بدأت اليوم، خمس كليات بالجامعة امتحاناتهم بكليات طب الأسنان والصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية، والفنون الجميلة، والهندسة، والتربية الفنية، وتتوالى جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسميًا الامتحانات في الثالث من يونيو المقبل بجميع كليات الجامعة، وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.