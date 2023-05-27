الحبس 3 سنوات لعاطلين اتلفوا تطعيمات الأطفال بوحدة الأميرية الصحية

قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة 3 عاطلين سرقوا عدادات الكهرباء بالحبس 3 سنوات مع الشغل، مما تسبب في انقطاع الكهرباء وتلف تطعيمات الأطفال داخل الوحدة الصحية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من الوحدة الصحية فادت فيه بانقطاع الكهرباء بالكامل عن الوحدة الصحية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات الكهرباء، كما تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة وتبين أن جميع تطعميات الأطفال تلفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن سرقة عدادات الكهرباء.

تم ضبط المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنح بتهمة السرقة التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين 3 سنوات.