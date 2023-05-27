السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منذر رياحنة يستأنف تصوير "أرواح خفية" الشهر المقبل

منذر رياحنة
منذر رياحنة

يستعد النجم منذر رياحنة، لاستئناف تصوير أحداث مسلسله الجديد «أرواح خفية» أمام النجمة سمية الخشاب، عقب عودته من السفر، هو والفنان فراس سعيد، خلال يونيو المقبل، وذلك بقيادة المخرج إبرام نشأت، الذى انتهى من تصوير المشاهد الخارجية الأولى من العمل قبل شهر رمضان الماضي في مدينة العين السخنة.

من جانبه اتفق المنتج محروس المصري، مع المخرج إبرام نشأت، على عودة التصوير مرة أخرى خلال أيام، وتحديدا فى شهر يونيو المقبل لتصوير المشاهد الداخلية بالقاهرة، وقام بالفعل «إبرام» بعمل معاينات لأكثر من لوكيشن ووقع الاختيار على احد الأستوديوهات، وجار بناء الديكورات اللازمة لتصوير باقي أحداث المسلسل.

وفي إطار متصل ينتظر فريق عمل مسلسل «أرواح خفية» عودة كلا من: الفنان منذر رياحنة من دولة الأردن، بعد قضاء اجازته عقب نجاحه في مسلسل «جعفر العمدة»، الذى شارك فى بطولته أمام النجم محمد رمضان، الذى لاقى نجاحا كبيرا فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضى، وكذلك ينتظرون رجوع الفنان فراس سعيد من دولة الأرجنتين بعد قضاء إجازته عقب انتهائه من تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم «ساعة إجابة».

أحداث وتفاصيل مسلسل أرواح خفية 

وتدور أحداث مسلسل أرواح خفية حول المدرسة "لارا" التي تجسدها الفنانة سمية الخشاب التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت أن هناك سرًا متعلقًا بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل

صناع وأبطال مسلسل «أرواح خفية»

مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، عبير منير، محمد عبد الجواد، ايمن عزب، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج إبرام نشأت.

ارواح خفية استئناف تصوير الشهر المقبل الفنان منذر رياحنة الفنان فراس سعيد الفنانة سمية الخشاب المخرج إبرام نشأت

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