السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الكويت تحتضن اجتماع مجلس وزراء "أوابك".. غدًا

المهندس جمال عيسى
المهندس جمال عيسى اللوغاني

أفاد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني بأن دولة الكويت ستحتضن الاجتماع العاشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين الذي سيعقد حضوريا يوم غدا الأحد، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلين لوزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء.

الاجتماع 110 لمجلس وزراء منظمة الأوابك

ومن المقرر أن يترأس هذا الاجتماع المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2023.

وقال اللوغاني إن الاجتماع سيناقش مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بأعمال ونشاط المنظمة ومن أهمها تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، وعمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023، وموضوع جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 "تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري".

وأفاد الأمين العام، بأن الاجتماع العاشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك (على مستوى المندوبين)، سيسبقه الاجتماع " 165 " للمكتب التنفيذي الذي سيعقد في نفس اليوم بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، وبرئاسة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية.

واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن شكره الجزيل للدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة أوابك من الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء.

الاجتماع 110 لمجلس وزراء منظمة الأوابك أوابك منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الكويت وزراء النفط والطاقة

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