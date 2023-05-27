السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم في قضية مقتل سروجي سيارات على يد نجار مسلح بالخانكة

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها،   حجز قضية مقتل سروجي سيارات علي يد نجار مسلح، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة غدًا الأحد 28 مايو الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهم والنطق بالحكم، وذلك بعد استلام تقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه في غضون شهر مايو الماضي، قتل المجني عليه "م. ل"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله، إثر خلف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدًا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحًا ناريًا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجني عليه، حيث تأكد من تواجده فيها، وأطلق عدة رصاصات صوبة، حتى لقي مصرعه وتم ضبط المتهم.

وأشار أمر  الإحالة، أن المتهم حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا، مسدس، وأحرز ذخائر، مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

الدائرة الرابعة جنايات بنها مقتل سروجي سيارات نجار مسلح شرطة الخانكة

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