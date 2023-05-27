برلمانية تسأل عن خطة "الصحة" للحد من هجرة الأطباء

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصرالله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بالمستشفيات الحكومية.

كما تساءلت "عازر" قائلة: "لماذا لا يتم إدراج التوزيع الجغرافي للكليات الطبية بالجامعات، وكذلك الأطباء مع وضع حوافز مجدية للمناطق النائية؟ وما هي خطة الوزارة للارتقاء بقدرات الطبيب الفكرية والمهارية والتدريب على أحدث الأساليب العلمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى؟".

وأشارت النائبة ميرفت عازر إلى أن المنظومة الصحية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الـ8 سنوات الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية، مطالبة بمعرفة خطة الوزارة لبرامج التدريب لأطقم التمريض للوصول لأفضل المستويات، خاصةً في التعامل مع المرضى وذويهم، وذلك استكمالًا لسلسلة التطورات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية.

وفي إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحة، تساءلت عضو مجلس النواب عن الآلية التي وضعتها الوزارة للحد من هجرة الأطباء المصريين إلى الدول الأخرى رغم الحاجة الشديدة لهم، كونهم ثروة بشرية لا بد من الاستفادة منها، لسد العجز الشديد بالمستشفيات والوحدات الصحية.