صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يستهدف ضم أسينسيو من ريال مدريد

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إبرام صفقة جديدة ومميزة من صفوف ريال مدريد الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم أسينسيو من ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ESPN” نقلًا عن صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب وسط ريال مدريد، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على خدمات أسينسيو في صفقة مجانية، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى وجود مفاوضات متقدمة بين مسئولي باريس سان جيرمان وأسينسيو بشأن ضمه.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي باريس سان جيرمان يريدون التعاقد مع أسينسيو لتدعيم مركز جناح الفريق، في ظل اقتراب رحيل الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل.

ويُعد أسينسيو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها أندية أستون فيلا الإنجليزي، يوفنتوس وميلان الإيطاليين.

وشارك ماركو أسينسيو في 18 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2022-2023.