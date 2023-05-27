السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النقض تؤيد الإعدام لقاتلي والده داخل غرفة نومه وجاره بالمسجد

إعدام
إعدام

قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، بإقرار حكمي إعدام قاتل والده بغرفة نومه بإمبابة، وقاتل جاره داخل المصلي ببني سويف

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسین، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين على حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين ، هشام الجندي، د.أكرم بكري ، ومحمد تركي ، وتامر الجمال ، وحسن ذكي ، وحاتم عبد الباري سليمان ، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد باشا نواب رئيس المحكمة.

وترجع وقائع الجريمة الأولى إلى قيام محمد محمد السيد بدائرة قسم إمبابة في 2017 بقتل والده، عمداً مع سبق الإصرار، بسبب أفكاره غير السوية التي يدعي فيها أنه المهدي المنتظر، ما دفع والده المجني عليه إلى اعتياد تعنيفه ضربا وسباً في محاولة لتقويم سلوكه واقصائه عن أفكاره غير السوية.

وهو الأمر الذي دفع المتهم إل أن  بيت النية وعقد العزم على الخلاص من والده فقتله، وذلك بإحضار خنجراً وانتظره حتى استغرق في نومه بحجره نومه وباغته بالطعنات في مواضع مختلفة حتى أزهق روحه، وقضت محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء بإعدامه شنقا وأيدت اليوم محكمة النقض ذلك الحكم.

 كما ترجع وقائع الجريمة الثانية والتي قضت فيها محكمة جنايات بني سويف عام ٢٠٢٠ بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم سليمان خالد بالإعدام شنقاً، وذلك لقتله المجني عليه بعد أن استل سكيناً نتيجة خلافات بينهما واستغل استغراقه في النوم داخل المسجد منتظراً الصلاة حيث لم يتواجد أحد وقام بطعنه وذبحه من رقبته، وبذات جلسة اليوم برئاسة المستشار  محمد رضا حسين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام.

محكمة النقض جنايات القاهرة

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