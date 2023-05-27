السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 2 في حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بشبرا منت

جثة
جثة

انتشلت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة جثة أحد الأشخاص، وجار البحث عن آخر لقيا مصرعهما داخل حفرة بعمق 50 متر أثناء البحث خلسة عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة داخل منزل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالبحث عن الآثار خلسه انهارت عليهم الحفرة بعمق 50 متر وجري انتشال جثة أحدهما وجاري البحث عن الآخر فيما تم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الدفاع المدني مركز شرطة أبو النمرس بمنطقة جبل يوسف

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