السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": برنامج تدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية بشركة الحفر المصرية

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة أشرف مرزوق، معاون الوزير والمشرف على المركز، بشأن متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز بالقاهرة، ومنها البرنامج التدريبي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة الحفر المصرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ورئيس مجلس إدارة المركز بتحديث المحتويات التدريبية بالبرامج التدريبية للمركز ومتابعة تنفيذها، والوقوف على مدى الاستفادة منها وتحديد أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى المركز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقريرًا من المشرف على المركز، يفيد متابعة تنفيذ أحد البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز الرئيسي بالقاهرة والإدارة المركزية للتدريب بالمركز، حيث قام بتفقد البرنامج التدريبي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة الحفر المصرية. كما حرص على متابعة محاضرات اليوم الأخير بالبرنامج ومناقشة السادة المتدربين عن موضوعات المحاضرات ضمن المحتوى التدريبي المعدَّل، ومدى الاستفادة منها، للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى الدورات التدريبية بالمركز بصفة خاصة ومستوى السلامة والصحة المهنية بصفة عامة ضمن خطة الوزارة والمركز لتحديث المحتوى المقدم من خلال الدورات التدريبية.

وأضاف المشرف على المركز: “أشاد المتدربون بالمستوى العلمي المرتفع للمحاضرين وخبراتهم ومامتهم بموضوعات المحاضرات نظرياً وعملياً، كما أشادوا بحسن التنظيم الإداري للبرنامج، مطالبين بضرورة إضافة بعض التدريبات العملية للبرامج ليتمكنوا من الممارسة العملية في مهامهم داخل المنشأة، وسيتم مراعاتها في البرامج التدريبية المقبلة”.

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وزارة القوى العاملة المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بيئة العمل البرامج التدريبية وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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