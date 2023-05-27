السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قوى عاملة الإسماعيلية" تشارك في وضع حجر أساس توسعات "جيد تكستايل"

القوى العاملة
القوى العاملة

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية في وضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة لشركة جيد تكستايل بالإسماعيلية بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، وأيمن صالح رئيس المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وسليم شنكايا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جيد تكستايل، ومعتز أبو بكر المسؤول الإقليمي للعلاقات الحكومية، وفرحان إفرام مدير عام المصنع، وذلك في إطار جهود المديرية في التواجد بين العاملين داخل أماكن العمل والاطمئنان على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم استفادة جميع الأطراف.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره للوزارة، أنه شارك في وضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة التي تم تنفيذها في مصنع جيد تكستايل بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، رافقه خلالها من المديرية سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وسامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن الشركة: أمين عبدالله مدير الشؤون القانونية، والمهندس كريم أسامة مدير السلامة والصحة المهنية، ورشا صبري مدير الموارد البشرية، وشادي صبحي مسئول الموارد البشرية.

وأضاف مدير المديرية: "استقبلنا المدير التنفيذي للشركة، و قدم الشكر والتقدير للحضور ، وشرح  تاريخ الشركة منذ بداية نشاطها داخل مصر حتى الآن ،مشيداً بدور القوى العاملة في المتابعة المستمرة لكافة أعمالها ،ومنوهاً بأن التوسعات الجديدة للمصنع علي مساحة ٧٨ الف متر مربع ، وأن التوسع سيعمل على توفير فرص عمل جديدة داخل المحافظة لأكثر من ٢٥٠٠ عامل ، كما انه سيتم إنجاز هذه التوسعات خلال 9 أشهر ".. كما سلم المدير التنفيذى درع الشركة لمدير المديرية تقديراً لجهود المديرية وفريق عملها في مساعدة الشركة على تهيئة مناخ عمل آمن وتوفير سبل الأمان داخل المصنع وتطبيق أحكام القانون .

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مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية حجر الأساس شركة جيد تكستايل هيئة الاستثمار المنطقة الحرة بالإسماعيلية

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