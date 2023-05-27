ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكبرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1833) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12553) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (193) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (100) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).