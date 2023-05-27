أوركسترا "النور والأمل" تتألق في سوهاج

أحيا أوركسترا “النور والأمل” الذي يضم عددًا من الفتيات والسيدات الكفيفات، الاحتفالية السنوية لمركز رؤية للإعاقة البصرية بمحافظة سوهاج، والتي عقدت بحضور محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج نائبا عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومجدي محرم رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، وأيمن حماد مدير برنامج الدمج والإتاحة بمؤسسة مصر الخير ووكلاء وزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وللشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس الطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج، وذلك بعد نجاحهن وتالقهن في أكثر من 230 حفلاً في نحو 32 رحلة في 27 دولة.

وزارت أوركسترا النور والأمل والتي تدعمها مؤسسة مصر الخير ما يزيد على 28 بلدًا حول العالم، وسبق لهن العزف في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2008، بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تضمنت الاحتفالية عزف السلام الجمهوري من أحد الموهوبين من ذوي الإعاقة البصرية وكذلك قراءة القرآن الكريم، وعرض فيلم تعريفي عن خدمات قطاع مناحي الحياة في خدمة ذوي الإعاقة عرض الإنجازات مركز رؤية خلال عام، وعرض فيديو لايف للورش المقامة على هامش الحفل (أشغال يدوية فنون تشكيلية، ألعاب دامجة كتب وقصص دامجة، وفقرة كورال انتاج برنامج موهبتي للأطفال بمحافظة بسوهاج، وفقرة إنشاد لموهبة من محافظة قنا.

كما تضمنت عرضا مسرحيا من إنتاج برنامج موهبتي للأطفال بمحافظة سوهاج، وعرض فيديو تعريفي عن الألعاب والقصص الدامجة لذوي الإعاقة البصرية، وعرض بعض قصص نجاح، عرض لأوركسترا النور والأمل، وتكريم شخصية العام من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتكريم شخصية العام من الداعمين للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتكريمات المتفوقين والمواهب والمتطوعين.

وجاءت احتفالية مركز رؤية للإعاقة البصرية تماشياً مع استراتيجية الدولة لخدمة وتمكين ذوي الهمم، حيث أكدت مؤسسة مصر الخير، أنها تعمل علي النهوض بالمستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، لذوي الإعاقة البصرية مع تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم من خلال استثمار كافة الموارد المتاحة لمواجهة متطلبات العصر وتحديات الإعاقة.

وقال مجدي محرم، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة منذ نشأتها عملت علي تنمية الإنسان في كافة المجالات، موضحاً أن هناك ٣ محاور لعمل مناحي الحياة هي الثقافة والفنون، والشباب والنشأة، والدمج والاتاحة لذوي الإعاقة.

وأوضح أن المؤسسة تهدف من خلال مركز تعليم المكفوفين (رؤية) إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لذوي الإعاقة البصرية بهدف دمجهم وتمكينهم اجتماعياً، مع إبراز مواهب ومهارات ذوي الإعاقة البصرية ودعم الهوايات الشخصية لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين لمواكبة احتياجات سوق العمل لدفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مع رصد وتوثيق قضايا ومشكلات ذوي الإعاقة البصرية وتعريف المجتمع باحتياجاتهم.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير تعتمد في خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، على 4 محاور وهي: "التعليم والتدريب، والتأهيل والتمكين، والدمج والإتاحة، وإنتاج الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية الدامجة".