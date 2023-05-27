ضبط 200 كيلو بانجو وحشيش بحوزة 3 متهمين في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا ما يقرب من 200 كيلو مخدرات بحوزة 3 أشخاص قبل توزيعها وترويجها بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من الرائد محمد امبابي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة 3 متهمين بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، قبل توزيعها وترويجها في دائرة المركز وأنحاء محافظة قنا.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط 185 كيلو من نبات البانجو و15 كيلو من الحشيش المخدر بجانب 8 خزائن رصاص آلي، وذلك بحوزة كلا من شعيب. أ . م، وهاشم. م . م، وشعبان. أ . م، جميعهم مقيمين بقرية أبو حزام بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما قد حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.