"علوم بورسعيد" تعقد مؤتمرها الدولى الأول للعلوم الخضراء سبتمبر المقبل

تستعد كلية العلوم بجامعة بورسعيد حاليا لتنظيم المؤتمر الدولي الأول للعلوم الخضراء في الفترة من 24 - 25 سبتمبر القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة.

وقال الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم، إن المؤتمر يستهدف مناقشة الأبحاث العلمية المختلفة التى تخدم قضايا الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية من خلال فروع العلوم الأساسية المختلفة (العلوم البيئية- الكيمياء- الفيزياء- الميكروبيولوجى والنبات- التكنولوجيا الحيوية - علوم البحار- الجيولوجيا- الرياضيات).

وأضاف أن المؤتمر يناقش 16 محورًا بحثيًا هي الكيمياء والصناعة الخضراء، الأبحاث الطبية والصيدلانيات الخضراء، الهندسة البيئية وإدارة المخلفات،الطاقة المتجددة وتغير المناخ، إلى جانب قضية التلوث البيئي ومصادر المياه.

وأوضح أن جلسات المؤتمر ستسلط الضوء أيضا على المخاطر الجيولوجية، وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظام البيئي، وعلم الأحياء البحرية والمسطحات المائية الداخلية بالإضافة إلى موضوعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، واكتشاف العقاقير من المواد الطبيعية.

ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر ستبحث الجديد في مجالات تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وبيولوجية النبات إلى جانب أنظمة "النيتروسوفيك" وعلوم الحاسب، والنمذجة في الأنظمة الفيزيائية.

ونوه إلى أن موعد تسليم ملخصات الأبحاث العلمية للمشاركة في المؤتمر سيكون يوم 15 يوليو القادم، على أن يكون موعد تسليم الورقة البحثية كاملة حتى 15 أغسطس القادم، لافتا إلى أن الأبحاث المقبولة ستنشر في عدد خاص بمجلة الكلية.