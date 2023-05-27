الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا بعد غدٍ على استاد القاهرة ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري.

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الحصول على راحة اليوم من التدريبات، حيث يواصل الفريق تدريباته نظرًا لضيق الوقت بين مباراة طلائع الجيش وسيراميكا.

من المقرر أن يؤدى لاعبو الفريق الأول الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإرهاق فيما يؤدى باقي اللاعبين تدريباتهم العادية حسب البرنامج الذي وضعه كولر بالتنسيق مع الجهاز المعاون له.

في المقابل يخضع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحص طبي اليوم، على هامش مران الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها بجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش أمس الجمعة، حيث تم وضع ‏لاصق طبي واستكمل المباراة بصورة طبيعية.‏