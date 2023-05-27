أخبار فاتتك| رسالة سافيو لجماهير الأهلي وعالم مصريات أمريكي: كليوباترا لم تكن سمراء

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من الأخبار المتنوعة، وشملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

رسالة من سافيو إلى جماهير الأهلى بعد عودته للمشاركة

أبدى برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، امتنانه الشديد من رسائل الجماهير عقب عودته للمشاركة في المباريات من جديد.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عالم مصريات أمريكى: كليوباترا لم تكن سمراء.. و"نتفليكس" ركزت على معتقدات تاريخية زائفة

كشف عالم مصريات أمريكي وعضو بمركز البحوث الأمريكي في مصر، دحض مزاعم مسلسل كليوباترا الذي عرضته منصة نيتفليكس الأمريكية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

تامر فرج عن مسرحية "طيب وأمير": لحد أخر لحظة مكناش عارفين هنعرض فين

قال الفنان تامر فرج، عن مسرحية “طيب وأمير”، إن الفرقة أصرت على أن تفتتح المسرحية على مسرح ميامي، معقباً: "حتى آخر وقت في البروفات لم نكن نعلم أين سنعرض".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

كيف تحمي نفسك من اسمرار الجلد في فصل الصيف؟.. طبيب يوضح

يعاني الكثيرون من اسمرار الجلد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تعرضنا لها خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول للوقاية من آشعة الشمس الضارة والتي تتسبب في اسمرار الجلد وجفافه.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

كل ما تريد معرفته حول معرض الزهور 2023

ساعات قليلة وينطلق معرض الزهور 2023 في نسخته الـ90 حيث يتم افتتاحه غدا السبت بمقره الجديد في المتحف الزراعي بالدقي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

هشام إسماعيل يكشف عوامل نجاح مسرحية "طيب وأمير" (فيديو)

أوضح الفنان هشام إسماعيل أسباب نجاح مسرحية "طيب وأمير"، قائلًا: "إنه كانت توجد عوامل رئيسية لنجاح المسرحية أهمها أنها تابعة لنص شهير وهو نص يتصف بسحره.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا