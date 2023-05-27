السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| رسالة سافيو لجماهير الأهلي وعالم مصريات أمريكي: كليوباترا لم تكن سمراء

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من الأخبار المتنوعة، وشملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

رسالة من سافيو إلى جماهير الأهلى بعد عودته للمشاركة

برونو سافيو في مباراة

أبدى برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، امتنانه الشديد من رسائل الجماهير عقب عودته للمشاركة في المباريات من جديد.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عالم مصريات أمريكى: كليوباترا لم تكن سمراء.. و"نتفليكس" ركزت على معتقدات تاريخية زائفة

كليوباترا السوداء

كشف عالم مصريات أمريكي وعضو بمركز البحوث الأمريكي في مصر، دحض مزاعم مسلسل كليوباترا الذي عرضته منصة نيتفليكس الأمريكية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

تامر فرج عن مسرحية "طيب وأمير": لحد أخر لحظة مكناش عارفين هنعرض فين

تامر فرج

قال الفنان تامر فرج، عن مسرحية “طيب وأمير”، إن الفرقة  أصرت على أن تفتتح المسرحية على مسرح ميامي، معقباً: "حتى آخر وقت في البروفات لم نكن نعلم أين سنعرض". 

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

كيف تحمي نفسك من اسمرار الجلد في فصل الصيف؟.. طبيب يوضح

اسمرار الجلد

يعاني الكثيرون من اسمرار الجلد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تعرضنا لها خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول للوقاية من آشعة الشمس الضارة والتي تتسبب في اسمرار الجلد وجفافه.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

كل ما تريد معرفته حول معرض الزهور 2023

معرض الزهور

ساعات قليلة وينطلق معرض الزهور 2023 في نسخته الـ90 حيث يتم افتتاحه غدا السبت بمقره الجديد في المتحف الزراعي بالدقي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

هشام إسماعيل يكشف عوامل نجاح مسرحية "طيب وأمير" (فيديو)

الفنان هشام إسماعيل

أوضح الفنان هشام إسماعيل أسباب نجاح مسرحية "طيب وأمير"، قائلًا: "إنه كانت توجد عوامل رئيسية لنجاح المسرحية أهمها أنها تابعة لنص شهير وهو نص يتصف بسحره.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

كليوباترا نادي الاهلي الاهلى نيتفليكس الفنان تامر فرج اسمرار الجلد فصل الصيف درجات الحرارة معرض الزهور

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

نظر 5 طعون أقامها مرتضى منصور فى قضايا سب "الخطيب" ومحامى الأهلى اليوم

"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

وزيرة البيئة: مهدنا الطريق لـ130 صناعة تتبنى فكر الاقتصاد الدوار فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)