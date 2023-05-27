تامر فرج عن مسرحية "طيب وأمير": لحد أخر لحظة مكناش عارفين هنعرض فين

قال الفنان تامر فرج، عن مسرحية “طيب وأمير”، إن الفرقة أصرت على أن تفتتح المسرحية على مسرح ميامي، معقباً: "حتى آخر وقت في البروفات لم نكن نعلم أين سنعرض".

وأضاف فرج خلال لقاءه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "كنا نقدم البروفات على المسرح العائم، وكان هناك انتظار بأن يكون مسرح ميامي انتهى من التجديدات الخاصة به، لكن وجود دكتور خالد جلال على رأس البيت الفني للمسرح، سهل لنا الكثير بالإسراع ، وبالفعل تم عمل البروفات الأخيرة لنا على مسرح ميامي، وكان العمال مازالوا شغالين، ومازالت التشطيبات شغالة حتى أصبح على أكمل وجه".

وأوضح أن افتتاح مسرح عريق مثل مسرح ميامي، مع أول انتاج لفرقة عريقة مثل المسرح الكوميدي برئاسة ياسر الطوبجي، لافتاً إلى أن الناس لا تعرف معنى مسرح الدولة، حيث أن مسرح الدولة لا يعني المسرح القومي فقط، لكن مرح الدولة يضم أكثر من فرقة؛ منهم فرقة المسرح القومي، المسرح الكوميدي.

وأشار إلى أن المسرح الكوميدي هو الذي أخرج مسرحية "أنا وهو هي" و "سيدتي الجميلة" وأخرج الكثر من الروايات الكوميدية الجميلة جدًا مازالت تعيش في وجداننا.