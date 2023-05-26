كيف تحمي نفسك من اسمرار الجلد في فصل الصيف؟.. طبيب يوضح

يعاني الكثيرون من اسمرار الجلد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تعرضنا لها خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول للوقاية من آشعة الشمس الضارة والتي تتسبب في اسمرار الجلد وجفافه.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، روشتة طبية يلزم اتباعها لحماية نفسك وبشرتك من اسمرار الجلد خلال فصل الصيف..

علق الدكتور وائل منصور، استشاري الأمراض الجلدية، على أسباب تغير لون البشرة خصوصاً في فصل الصيف، مؤكدًا أن التعرض المستمر لآشعة الشمس وما تحويه من آشعة “فوق بنفسجية” يمكن أن يُسبب حروق تخترق طبقات الجلد الخارجية وتغير في شكلها ولونها.

وتابع “منصور” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه خلال فصل الصيف، تكون البشرة أكثر عرضة للجفاف نتيجة التغيرات الجوية وارتفاع درجات حرارة الطقس التي تؤثر على الجلد بشكل سلبي.

وقدم روشتة طبية تشمل مجموعة نصائح يلزم إتباعها قبل الخروج من المنزل والتعرض للشمس مباشرة حتى لا تصاب بالجفاف او الاسمرار، ومنها:

(وضع واقي للشمس على البشرة قبل النزول - نحاول أن نبعد عن اشاعة الشمس من خلال ارتداء النظارة وقباعات للحمايه - شرب الماء الكافي الذي يحتاجه الجسم - المشي في الظل).

طرق تأثر جميع أنواع البشرة بارتفاع درجة حرارة الطقس

يمكنك الان معرفة تأثير الشمس على بشرتك من خلال نوعها وإليكم التفاصيل:

1 - البشرة الدهنية يزداد إفراز الدهون فيها، ولذلك ينصح بوضع الكريمات الغنية بالأملاح المعدنية.

2 - البشرة الجافة تصاب ببعض التهابات.

3 - البشرة العادية، يزداد بها نسبة الحبوب.