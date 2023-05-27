هشام إسماعيل يكشف عوامل نجاح مسرحية "طيب وأمير" (فيديو)

أوضح الفنان هشام إسماعيل أسباب نجاح مسرحية "طيب وأمير"، قائلًا: "إنه كانت توجد عوامل رئيسية لنجاح المسرحية أهمها أنها تابعة لنص شهير وهو نص يتصف بسحره، وهو نص "سلامة في خير، ومأخوذ عن مسرحية فرنسية تسمى "الزارون".

وأضاف هشام إسماعيل خلال لقائه ببرنامج “ليالي تن”، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، أن هذا النص تم تكراره مع أساتذة كبار، مثل فؤاد المهندس، فريد شوقي، عادل إمام، وهو البديل الذي يحل محل زعيم دولة ما فانتازيا، ونفاجأ أن هذا الرجل يتورط ويعمل أشياء غريبة، ويورط الإمارة في مشاكل.

وأوضح الفنان هشام إسماعيل، أن الفكرة لطيفة وتمت بمعالجة عصرية جدًا، وبها الكثير من الشخصيات الجيدة، والإخراج لمحمد جبر، وهو مخرج شهير جدًا في عالم المسرح الكوميدي، كما أن الإدارة التي قام بها ياسر الطوبجي، هو أنه يرى هذا النص بشكل بسيط ويصل إلى الناس البسيطة، حيث نقدم مسرح الدولة بأسعار بسيطة، معقبًا: "عايزين الناس تنبسط أوي، أقصى شيء يشوفوه هو الضحك".