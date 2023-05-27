رسالة من سافيو إلى جماهير الأهلى بعد عودته للمشاركة

أبدى برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، امتنانه الشديد من رسائل الجماهير عقب عودته للمشاركة في المباريات من جديد.

وعاد البرازيلي للمشاركة في المباريات بعد غياب دام 134 يومًا وتحديدًا منذ تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي سلبيًا يوم 12 يناير الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

ونشر سافيو عبر حسابه على فيس بوك: "شكرًا للجماهير على رسائل المودة والحب، سعيد للغاية بعودتي إلى الملعب وأتمنى أن أرد على تلك الرسائل الرائعة".

وكان سافيو قد شارك في الدقيقة 85 من عمر مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدلاً من أحمد عبد القادر.

جدير بالذكر أن سافيو شارك في 17 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، وتمكن من إحراز هدفين وصناعة 3 تمريرات حاسمة.