وزيرة التضامن: زيارة قرينة الرئيس للهلال الأحمر تدعم وتساند الشباب في مناطق الإغاثة

توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر، بالشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، لتشريفها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر للمرة الثانية خلال عام.

وقالت "القباج" عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “لهذه الزيارة أثر بما تحوي من تواصلٍ راقٍ، ومن دعم ومساندة، ومن كلمات تشجيعية؛ وقع إيجابي على معنويات شبابنا في مناطق الإغاثة".

وأضافت الوزيرة في منشورها:"علينا جميعاً. تشتعِل الإرادة ويتعاظم التصميم على نجاح العمل وتجديد الأمل، طاقة تدفعنا أن نفتح بدلاً من الباب ألف باب”.

وتفقدت قرينة الرئيس غرفة العمليات، واستمعت إلى الجهود التي قام بها الهلال الأحمر على الحدود المصرية- السودانية وفي معبري أرقين وقسطل، بما يشمل الخدمات الإغاثية والطبية، واللوجيستية، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي، ولم شمل الأسر، وخدمات الاتصالات بذوي النازحين والفارين، وخدمات النقل وتسهيل إجراءات السفر.

وأجرت حواراً مع بناتنا وأبنائنا من المتطوعين، سواء الحاضرين بغرفة العمليات، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع أبناءنا في المعبرين.

واختتمت اللقاء بالإشادة بالنتائج التي أحرزها الهلال الأحمر في النكبات والأزمات التي وقعت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، كما أثنت على المتطوعين، معربة عن فخرها بهم كشباب مصري أصيل يتحمل المشقة والصعاب من أجل خدمة الإنسانية.