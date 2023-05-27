السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المايسترو ناير ناجى: أحضر مع الموسيقار راجح داوود للاحتفال بمئوية سيد درويش

المايسترو ناير ناجى
المايسترو ناير ناجى

قال المايسترو ناير ناجي، إن رسالة مكتبة الإسكندرية، التي تختلف بعض الشيء عن رسالة "الأوبرا هاوس"، لافتًا إلى أن مكتبة الأسكندرية بها قطاعات كبيرة جدًا، وهي مؤسسة كبيرة جدًا. 

 

وأضاف ناجي، خلال لقاءه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، أن مركز الفنون هو جزء من جزء من جزء، حيث أن مركز الفنون يتبع قطاع التواصل الثقافي الذي يعتبر جزء من شيء أكبر، وبالتالي فإن جزء الموسيقى الكلاسيكية أو الأوركسترا هو جزء صغير من مكتبة الإسكندرية، معقبا: " من خلال هذا الجزء أحاول عمل عرض لما نستطيع أن نفعله، حيث نقدم الموسيقى السيمفونية، الموسيقى الكورالية".

 

تابع "ناير" إن الإسكندرية طوال تاريخها ملتقى الحضارات والفنون ، وفن الأوبرا  موجود فى الإسكندرية عبر تاريخها، فالموسيقار سيد درويش كان لديه رغبة فى تعلم التوزيع الاوركسترالى ، بسبب الأوبرتات التى كانت تعرض على مسارح الإسكندرية. 

 

وعن الموسيقار راجح داود ، قال ناير ناجى: "بمجرد الإعلان عن حفل لراجح داوود ، تنتهى تذاكر الحفل فى وقت قصير".

 

وشدد على: "أحضِّر مع الموسيقار راجح داود للاحتفال بمئوية سيد درويش نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة". 

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