الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إصابته.. موقف مبابى من المشاركة بمباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تحوم الشكوك حول موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام هولندا في بطولة يورو 2024.

وكان كيليان مبابي قد تعرّض لإصابة قوية وخطيرة خلال مشاركته في مباراة فرنسا أمام النمسا، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة 90 من زمن اللقاء، استبدال مبابي؛ بسبب إصابته في الأنف وتعرّضه لنزيف شديد، والتي اتضح فيما بعد أنه تعرّض لكسر في الأنف.

موقف مبابي من المشاركة في مباراة فرنسا المقبلة

ووفقًا لما ذكرته شبكة "كانال بلس" الفرنسية، فإن كيليان مبابي لن يُشارك في مباراة منتخب فرنسا المقبلة أمام هولندا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا بنظيره هولندا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وأضافت الشبكة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لا يُريد المُخاطرة بإشراك مبابي، إذ يُفضل منحه راحة، تجنبًا لتفاقم الإصابة.

 

وأكدت الشبكة، أنه من المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا الحالة الصحية لـ مبابي ودرجة شفائه، لتحديد موقفه من مواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ونوّهت شبكة "كانال بلس" في تقريرها، أن كيليان مبابي سيرتدي قناع واقي لحماية وجهه وأنفه في جميع مباريات فرنسا في بطولة يورو 2024.

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أول تعليق من مبابى بعد إصابته بمباراة فرنسا والنمسا فى "يورو 2024"

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يذكر أن الفوز رفع رصيد منتخب فرنسا إلى ثلاث نقاط في مجموعته، ليتصدر المجموعة رفقة منتخب هولندا، بينما تذيلها النمسا وبولندا.

ويتواجد منتخبا فرنسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، التي تضم منتخبات النمسا، بولندا وهولندا، اللذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

مبابي فرنسا كيليان مبابي يورو 2024 كأس أمم أوروبا منتخب فرنسا ديشامب هولندا

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