قناة الناس| صفات لن تراها إلا في الشعب المصري.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك سمات متواجدة ولن تراها إلا في الشعب المصري.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن من ضمن السمات المتواجدة عند المصريين الرحمة في كل شيء، لدرجة أنهم قاموا بتسمية البلد بالأم لأن الأم فيها رحمة، وتظهر في علاقة المصريين بأمهاتهم.

وأوضح أن الصفة الثانية عند المصريين هي الألفة والود، أما الصفة الثالثة في تدين المصريين هي المحبة، فهي قائمة على محبة الله ورسوله في المقام الأول تليها محبة آل البيت والصحابة.

وتابع: أما الصفة الرابعة فهي الإبتكار، وكانت تسري في تدين المصريين ما يعرف بالبدعة الحرام فيلوث تدين المصريين.

وأكد أمين الفتوى أن ظاهرة الإبداع النبوى لابد من دراستها لمعرفة الكيفية التي كان يتعامل بها النبي مع الإبداع، موضحًا أن التدين المصري ملئ بالخيرات والبركة والنور والفضل والنعمة والبساطة، يبسطون كل شيء لأنهم يعرفون أن الله يحب البساطة، ولا يتأخر المصري بالخير ويتصدق بما هو متاح لديه.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.