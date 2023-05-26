الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

قطار
قطار

تعتبر مواعيد قطارات القاهرة - منيا من أكثر مواعيد القطارات التي تشهد إقبال كثيف من جمهور الركاب، وذلك نظرًا لأن أسعار قطارات القاهرة - المنيا أقل سعرًا من المواصلات الأخرى، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد قطارات القاهرة - المنيا.

 

مواعيد قطارات الصعيد


 قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجراً.

قطار 185 مختلط الساعة 4:10 صباحاً.

قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحاً.

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجراً.

871مكيف الساعة 5:40 صباحاً.

قطار 997 مكيف الساعة 6:30 صباحاً.

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحاً.

قطار 89 مكيف 7:40 صباحاً.

974  روسي الساعة 5:20 صباحاً.

قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 978 (vip)الساعة 6:30  صباحًا.

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحاً.

80 روسي الساعة 8:30  صباحًا.

قطار 1004 روسي الساعة 9:30  صباحًا.

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00  صباحًا.

قطار 158 روسي 10:30 صباحًا.

قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهراً 

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهراً 

قطار 986مكيف الساعة 1:00 ظهراً 

قطار 186مختلط الساعة 1:30 ظهراً 

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهراً 

قطار 162 روسي  الساعة 2:20 ظهراً 

قطار 164 روسي  الساعة 3:30 ظهرًا 

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصراً 

قطار 972 روسي  الساعة 4:20 عصراً 

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساء

قطار  872 مكيف 5:45 مساء

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء

قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساء

قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساء

 

قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساء

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساء

قطار 2014 خدمة خاصة 9:00 مساء

قطار 976 خدمة خاصة 9:30 مساء

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023


 

قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساء

 

قطار 90 مميز الساعة 10:15 مساء

 

قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساء

 

قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساء

 

قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلًا

 

قطار 934 خدمة خاصة 1:10  ليلًا

قطار 989 مكيف الساعة 8:30  صباحًا

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحًا

قطار 1011 روسي الساعة 9:55  صباحًا

قطار 971 مكيف الساعة 9:20  صباحًا

قطار 991 مكيف الساعة 10:30  صباحاً 

قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحاً.

 

قطار 987 مكيف الساعة 12:20 ظهراً.

قطار 833 روسي  الساعة 12:30 ظهرًا.

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهراً.

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرًا.

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهراً.

157 روسي  الساعة 3:15 ظهراً

تعرف على موعد قطارات المنصورة الزقازيق وسعر تذكرة القطار

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصراً 

975 روسي الساعة 4:45 عصراً 

979 خدمه خاصه 5:20 مساء

قطار 81 روسي الساعة 5:35 عصراً.

983 مكيف الساعة 6:30 مساء

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م

163 روسي الساعة 11:45 مساء

قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلاً.

قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلاً.

2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلاً.

قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلاً.

977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلاً.

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