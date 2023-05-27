السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كوثر مصطفى: أحب العزلة وأهلى زعلانين منى.. وكنت أرغب فى تكوين أسرة

كوثر مصطفى
كوثر مصطفى

قالت كوثر مصطفى، شاعرة مصرية، إنها كانت تواجه صعوبة في العمل مع الكينج محمد منير والتي تتمثل في أنها صعوبة إيجاد أفكار جديدة تليق بحجم ومكانة الفنان محمد منير، كما أنها كانت تحرص على أن تكون كتابتها لها نجاح جديد في حياة الكينج الفنية.

العزلة

وأكدت الكاتبة كوثر مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تحب العزلة، خاصة وأن الكتابة تحتاج إلى الهدوء، معبرة: "أحب العزلة وأهلي زعلانين مني جداً علشان بعيدة عنهم، لكني غير قادرة على التميز في الكتابة وسط الأجواء الاجتماعية".

معاناة الكتابة

وتابعت: "سافرت مع زوجي لمدة عامين في إسبانيا بسبب تعبي من الكتابة، وكنت حابة أبعد عن الكتابة وأفصل عن الحياة دي، وكنت عاوزة أكون أسرة واستقر ولكن فشل الأمر، بسبب أن الكتابة لدى الأزواج لا تمثل لها أولوية".

كوثر مصطفى العمل مع محمد منير بالخط العريض الحياة الكاتبة كوثر مصطفى

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