الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحب أفضل رسالة دكتوراه من سويسرا: نعمل على حل مشكلة الوباء الصامت

برنامج مصر تستطيع
برنامج "مصر تستطيع"

عرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا عن حصول باحث مصري على لقب أفضل رسالة دكتوراه في علوم الطب والحياة.

من جانبه علق الباحث الدكتور مصطفى عبدالسميع، قائلًا: "نسأل الله التوفيق فيما هو قادم، وما زلنا نعمل على أبحاث عديدة في الفترة المقبلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع": "نتعامل مع مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، كمشكلة بحثية واحدة، ونحن نتعامل مع المشكلة على مستوى الإنسان والحيوان والبيئة، لأنه يمكن لهذه البكتيريا أن تقاوم المضادات الحيوية".

كما أعرب عن سعادته بحصوله على لقب أفضل رسالة دكتوراه فى علوم الطب والحياة لعام 2022 من جامعة فرايبورج بسويسرا.

وتابع: "البكتيريا المكتسبة للمقاومة تنتقل عن طريق الغذاء والبيئة والمياه، ومن الجيد أن تبنت وزارة الصحة المصرية مبدأ الصحة العامة في حل مشكلة العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية وهذه بداية قوية وصحية وتُحترم من أجل السيطرة على المشكلة التي تتسبب في وقوع وفيات عديدة بهذا الوباء الصامت".

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