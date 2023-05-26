نائب محافظ البحيرة تتفقد عددا من المشروعات التنموية بمركز ومدينة إدكو

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، جولة تفقدية بمركز ومدينة إدكو بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد ومحمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو والنائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب.

واستهلت بلبع جولتها بتفقد مشروع "سوق السمك الجديد"، والمقام على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر، والذي يتكون من 76 محلًا مجهزًا بكافة المرافق (كهرباء - مياه - صفايات صرف - حوض غسيل).

وتبلغ مساحة المحل الواحد 3.5 متر × 4 أمتار كما يتضمن المشروع مباني ملحقة (مخزن + دورات مياه)، وتبلغ التكلفة الإجمالية 8.2 مليون جنيه ضمن مخطط تطوير وتجميل مدينة إدكو أحد برامج المشاركة المجتمعية لمشروع غرب دلتا النيل.

وأكدت نائب محافظ علي أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء مركز إدكو والمراكز المجاورة، وكذا تنشيط قطاع الصيد وتجارة الأسماك بين المحافظة والمحافظات المجاورة ومنها الإسكندرية وكفر الشيخ، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروعات تعد من المشروعات ذات عائد اقتصادي جيد للعاملين بها مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم.

وأشارت بلبع إلى ضرورة إتاحة المشروع لكافة المواطنين وصغار التجار بالمحافظة من خلال التوعية بأهميته وتسهيل وتيسير الإجراءات وعمل حملات توعية بالتنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشددة على الالتزام بالمعايير المرتبطة بالحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة والمظهر الحضاري للمركز.

كما تفقدت بلبع قطعة أرض مجاورة للمشروع والمزمع إقامة "ساحة تخريد سيارات" عليها بمساحة 4 أفدنة ويتكون المشروع من ساحة ومبنى إدراي وغرفة حارس ودورات مياه، حيث وجهت بالانتهاء من أعمال تسوية الأرض وتركيب أعمدة الإنارة والالتزام بالمخطط الزمني للمشروع والمعايير والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق المستهدف منه وكذا الالتزام بالمظهر اللائق وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.