الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مصنع بطاطين فى الشرقية

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب في مصنع بطاطين بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بجوار مصنع المكرونة، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بطاطين في المنطقة الصناعية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بجوار مصنع المكرونة بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

 ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كشفت التحريات الأولية نشوب الحريق في مصنع بطاطين مقام في هنجر من دور واحد، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية مصنع بطاطين بلبيس – العاشر خسائر في الأرواح مصنع المكرونة

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