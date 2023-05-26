السيطرة على حريق مصنع بطاطين فى الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب في مصنع بطاطين بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بجوار مصنع المكرونة، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بطاطين في المنطقة الصناعية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بجوار مصنع المكرونة بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كشفت التحريات الأولية نشوب الحريق في مصنع بطاطين مقام في هنجر من دور واحد، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.