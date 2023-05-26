الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة 22 متهمًا فى "أحداث شغب السلام"

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، استكمال محاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام».

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين العديد من التهم منها استخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

أحداث شغب السلام الدائرة الثالثة إرهاب 19 متهم محاكم بدر مفرقعات وألعاب نارية

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